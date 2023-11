Tag der offenen Tür bei Fokus Hauswirtschaft

Am Freitag, den 1. Dezember 2023 veranstaltet Fokus Hauswirtschaft ab 10:00 Uhr eine Art „Tag der offenen Tür“.

Online via Zoom geben die Anbieter Einblicke in den Aufbau und Ablauf

der bisher einzigen Online-Ausbildung zum / zur Hauswirtschafter*in in Deutschland.

– Wie durchlaufen Teilnehmer die Ausbildung?

– Wie lange dauert die Ausbildung?

– Welche Inhalte werden vermittelt?

– Wer steht als Ansprechpartner zur Verfügung?

Gemeinsam sollen die Interessenten die Lernplattform kennenlernen und Renè Rettig (Foto) steht persönlich für alle Fragen zur Verfügung.

„Gerne begrüße ich auch Lehrkräfte, zuständige Stellen der Berufsausbildung oder einfach Neugierige, die gerne einen Blick hinter die Kulissen erhaschen möchten“, betont Inhaber René Rettig.

Wer dabei sein möchte, meldet sich am besten unter info@fokushauswirtschaft.de