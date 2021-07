Save the date: 19. rhw-Hygieneforum am 28. Oktober 2021

In knapp vier Monaten ist es soweit: Das 19. rhw-Hygieneforum findet am Donnerstag, den 28. Oktober 2021 in einer Online-Edition statt. Mit dabei sind Referent*innen aus zwei Ländern (Deutschland und Schweiz) und besonders viele Praktikerinnen!

Das Programm zum 19. rhw-Hygieneforum geht etwa Ende Juli 2021 online – freuen Sie sich schon jetzt auf HBL Christina Uhl, Sabine Rose Mück, Dr. Dieter Bödeker, Barbara Baumann, Stabstelle Ernährungs- und Versorgungsmanagement, Andreas Carl, Irina Pericin-Häfliger und viele mehr! Ein rhw-Abo lohnt sich auch hier wieder (Ermäßigung beim Teilnahmepreis!).

Das Programm wird etwa Anfang August 2021 freigeschaltet zum Anmelden.