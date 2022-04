Programm zum 10. rhw-Erfolgstag steht online

Der 10. rhw-Erfolgstag zum Thema „Nachhaltigkeit und Arbeitsschutz“ wird am 21. September 2022 stattfinden. Sieben Referent:innen, sieben Top-Themen, fast sieben Stunden online (also ohne Fahrt- und Übernachtungskosten). Jetzt wurde das Programm veröffentlicht.

Hier ist das gesamte Programm am Mittwoch, den 21. September 2022 und der Anmelde-Link zum Frühbucher-Tarif:

Teil 1: Arbeitsschutz in der Hauswirtschaft



10.00 bis 10.45 Uhr

Gefährdungsanalyse — was gerne vergessen wird!

Sabine Neuffer, Johannes-Diakonie Mosbach

10.45 bis 11.15 Uhr

Reinigungsequipment und die DIN 13063

Andreas Görres, TTS Deutschland

15 Minuten Pause

11.30 bis 12.15 Uhr

Best Practice in der Küche — Unfälle vermeiden

Christian Wieser, Leiter Gastronomie und Services, InfraServ GmbH & Co, ausgezeichnet als GV-Team des Jahres 2021

12.15 bis 12.35 Uhr

Das ist neu bei der Ersten Hilfe

Jara Dressler, Rettungssanitäterin und Kursleiterin für Erste Hilfe beim ASB, München

40 Minuten Pause

Teil 2: Nachhaltigkeit in der Hauswirtschaft



13.15 bis 13.45 Uhr

Nachhaltigkeit in Küchen: Das wird 2023 wichtig sein!

Dr. Linda Chalupová, Director HSEQ (Health Safety Environment Quality) – Compass Group Deutschland GmbH

13.45 bis 14.45 Uhr

Update zur Nachhaltigkeit in der Reinigung und Wäschepflege

Christine Klöber, Geschäftsführerin KlöberKASSEL

14.45 bis 15.00 Uhr

Ihre Fragen zum Thema Nachhaltigkeit in der Hauswirtschaft mit beiden Referentinnen/kurze Pause

15.00 bis 15.45 Uhr

Soziale Nachhaltigkeit: Change-Management und Teamgefühl — so gelingt es!

Elke Volger, Hauswirtschaftsleiterin, Deinerlinde, Einbeck

15.45 Uhr

Abschlussrunde für Fragen

Ende der Veranstaltung gegen 16.00 Uhr

Frühbucherrabatt bis 15. Juli 2022:

70,- Euro für Abonnenten für Abonnenten von „rhw management“ / „rhw praxis“

sowie Mitglieder im Berufsverband Hauswirtschaft e. V. / MdH e. V.

Für alle anderen: 90,- Euro