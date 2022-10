News: rhw-Hygieneforum findet 2022 online statt

Liebe Interessierte des 20. rhw-Hygieneforums,

leider haben wir zum jetzigen Zeitpunkt zu wenig Anmeldungen für unsere Jubiläumsveranstaltung erhalten, um sie so attraktiv wie gewohnt und seit Monaten geplant in Präsenz am 9. November 2022 in der Stadthalle Erding durchführen zu können.

Hintergrund ist offenbar vor allem eine durch die Pandemie äußerst angespannte Personalsituation in der Hauswirtschaft im Herbst, wie wir von einer Beraterin erfahren haben.

Wir werden daher das 20. rhw-Hygieneforum am selben Tag, Mittwoch den 9. November 2022 nun als Online-Veranstaltung durchführen. Sie brauchen somit für das aktuelle Wissen also nicht anzureisen (spart Zeit und Kosten), können im Betrieb ansprechbar bleiben und sparen auch noch deutlich beim Eintrittspreis.

Das Programm wurde bis zum 20. Oktober 2022 nochmal aktuell für Sie angepasst (neue KRINKO-Empfehlung für hygienische Reinigung ist gerade erschienen und natürlich auch die neue Leitlinie von Diakonie und Caritas, die in wenigen Tagen erscheinen soll). Das 20. rhw-Hygieneforum beginnt am 9. November mit der Begrüßung um 9.55 Uhr und endet etwa 15:10 Uhr. Als Referent:innen dabei sind: Martina Feulner, Dr. Dieter Bödeker, Sascha Kühnau sowie HBL Theresa Sperr. Die Moderation übernimmt weiterhin Robert Baumann.

Wir bieten Ihnen ab sofort an, das Online-Hygieneforum für nur 89,- Euro (statt 139,- Euro Originalpreis) zzgl. MwSt. zu besuchen.

Hier geht’s zu Anmeldung, wir freuen uns sehr auf Sie.