Neue Vernetzungsstelle Hauswirtschaft in Baden-Württemberg

Nachdem die Projekte Oikos, Oikos Plus und das Innovations- und Kompetenzzentrum Baden-Württemberg (IKH) offiziell beendet sind, gibt es gute Nachrichten aus Baden-Württemberg. Seit dem 1. Mai 2022 besteht hier eine Koordinierungs- und Vernetzungsstelle Hauswirtschaft in Baden-Württemberg, die wie bisher eng mit der LAG Hauswirtschaft und den Kooperationspartnern der Landesoffensive Hauswirtschaft zusammenarbeiten wird.

„Wir haben es endlich geschafft und können jetzt in den nächsten vier Jahren daran arbeiten, die Hauswirtschaft in Baden-Württemberg und anderswo weiterzuentwickeln, zu vernetzen und die Professionalisierung voranzutreiben“, so Projektleiterin Ursula Schukraft (Foto) von der Diakonie Württemberg. Dazu wird eine motivierte und kräftige Unterstützung als Projektmitarbeiter:in (85%) für mindestens vier Jahre gesucht.

Foto: Robert Baumann

Eine Stellenausschreibung ist auf der Homepage zu finden

www.innovation-kompetenz-hauswirtschaft.de/aktuell/