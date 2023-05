Neue Leitlinie fürs Reinigen erschienen

Ja, nach fast drei Jahren hat das Warten endlich ein Ende! Auf der Altenpflege-Messe Ende April 2023 in Nürnberg wurde die Leitlinie für das „Reinigen in sozialen Einrichtungen und Diensten„. Doch wie ist diese rechtlich einzuordnen? Wir erklären es.

Die 260-seitige Neuerscheinung „Reinigen in sozialen Einrichtungen und Diensten“ führt in die Thematik des professionellen Reinigungsmanagements in sozialen Einrichtungen und Diensten ein. Ausgehend von den Begriffen Reinigung in der professionellen Hauswirtschaft und Basishygiene werden die Bedeutung der Reinigung und deren Umsetzung für offene, ambulante bis stationäre Einrichtungen und Dienste dargestellt.

Zielgruppen sind Einrichtungsleitungen, hauswirtschaftliche Betriebsleitungen, Aus- und Weiterbildungsanbieter für Meisterkurse und Lehrkräfte an Fachakademien sowie selbstständige Anbieter:innen von Reinigungsdienstleistungen und Ambulanten Diensten.

Martina Feulner gegenüber rhw management: „Die Reinigungsleitlinie, die Wäscheleitlinie und die Leitlinie Lebensmittelsicherheit haben alle den gleichen Ansatz: Unterstützung des Managements dieser Dienstleistungsbereiche unter Berücksichtigung der Fachlichkeit und der rechtlichen Rahmenbedingungen. Und alle drei haben den Schwerpunkt soziale Einrichtungen und Diensten.

Hier folgen wir – entsprechend der Arbeiten, wie sie in der dgh in den letzten Jahren ein Schwerpunkt waren – dem Ansatz, die Hauswirtschaft mit dem Einrichtungs- und Dienstauftrag zur verknüpfen. Und dies mit dem Ziel: Der Beitrag der Hauswirtschaft zum Einrichtungsauftrag in den Feldern der Sozialen Arbeit soll fachlich gesichert deutlich werden.“ Nur die Leitlinie Lebensmittelsicherheit hat eine konkrete rechtliche Verankerung in der VO (EG) 852/2004.

Autoren-Team: Inge Maier-Ruppert (Projektleitung), Margot Dasbach, Cornelia Feist, Martina Feulner, Annegret Reipricht, Martina Schäfer, Angelika Sennlaub: „Reinigen in sozialen Einrichtungen und Diensten“ 2023, 260 Seiten, kartoniert, DIN A4, mit zahlreichen Abbildungen, 34,90 Euro, ISBN 978-3-7841-3045-3, Lambertus Verlag, Freiburg

Zu bestellen in Kürze bei Lambertus oder unter www.fachbuchdirekt.de

Bildbeschreibung: Ein Teil des Autorinnen-Teams präsentierte am 25. April 2023 genau pünktlich zur Altenpflege – Die Leitmesse die neue Leitlinie der Hauswirtschaft zum „Reinigen in sozialen Einrichtungen und Diensten“ (Lambertus).

Von links: Dr. Inge Maier-Ruppert (Projektleiterin, dgh), Martina Schäfer (Bundesverband hauswirtschaftlicher Berufe MdH e.V.) und Prof. Dr. Angelika Sennlaub (Deutsche Gesellschaft für Hauswirtschaft e. V. – dgh).

Foto: Robert Baumann von rhw management