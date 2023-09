Nadia Bouraoui-Gretter ist neue Präsidentin des Berufsverbandes Hauswirtschaft

Die Mitgliederversammlung des Berufsverbandes Hauswirtschaft e.V. wählte am 9. September 2023 die 46-jährige Meisterin der Hauswirtschaft Nadia Bouraoui-Gretter aus Bruchsal für die nächsten drei Jahre zur Präsidentin.

Sie tritt die Nachfolge von Tanja Söhlbrandt an, die sich nicht mehr zur Wahl gestellt hatte. Nadia Bouraoui-Gretter (Foto) leitet die Hauswirtschaft in einer Rehabilitationsklinik für Abhängigkeitserkrankungen und Psychosomatik bei Köln.

Wir berichteten über ihren Werdegang ausführlich in rhw management 3/2022.

Zu den Zielen ihrer Amtszeit gehört es, den Beruf attraktiver zu machen sowie mehr junge Menschen und Quereinsteigerinnen für die Ausbildung zu gewinnen. Angelika Konrad und Patrick Herrmann wurden vom Präsidium zu Vizepräsidentinnen gewählt. Angelika Konrad ist neu im Amt. Sie ist seit vielen Jahren Leiterin der Hauswirtschaft in den Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg. Sie möchte sich dafür einsetzen, dass der Beruf und die Menschen, die darin arbeiten, moderner und kompetenter wahrgenommen werden. Patrick Herrmann kommt aus Hof und ist Betriebswirt für Ernährungs- und Versorgungsmanagement. Er tritt seine zweite Amtszeit als Vizepräsident an.

Ebenfalls in das geschäftsführende Präsidium gewählt wurde René Rettig, Hauswirtschaftlicher Betriebsleiter aus Coesfeld. Er wird im Juni 2024 die Nachfolge von Geschäftsführerin Beate Imhof-Gildein antreten und als Mitglied des Präsidiums die Ehrenamtlichen noch stärker unterstützen.

Als Rechnungsprüferinnen wurden Anne Göbbels-Wolters und Erika Jünger wiedergewählt. Sie üben das Amt seit 2011 aus.

Die Wahl des Präsidiums wurde zum ersten Mal online und per Live Voting durchgeführt. Es haben sich insgesamt 60 Mitglieder an der Briefwahl und der Abstimmung in der Mitgliederversammlung beteiligt.