Nachhaltig in der Hauswirtschaft – das sind die Gewinnerinnen 2023!

Jeder spricht von Nachhaltigkeit, Hauswirtschaft lebt sie! Das hat der Wettbewerb „Nachhaltig unterwegs im hauswirtschaftlichen Betrieb“ des Kompetenzzentrums Hauswirtschaft mit Sitz in Triesdorf bewiesen.

Dabei konkurrierten 38 hauswirtschaftliche Betriebe und Dienstleister aus ganz Bayern, die bereits nachhaltige Maßnahmen in Bereichen wie Reinigung, Wäscherei, Beschaffung oder Entsorgung eingeführt haben, um Auszeichnungen und Preisgeld. Am 12. Juli 2023 wurden die drei Gewinnerbetriebe im Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ausgezeichnet und erhielten jeweils ein Preisgeld von 1.000 Euro.



Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber teilte mit (sie war wegen des Unwetters in Bayern verhindert und wurde vertreten von Ministerialdirigent Dr. Maximilian Wohlgschaft): „Angesichts heutiger Herausforderungen wie dem Klimawandel, des russischen Angriffskriegs oder der Corona-Pandemie steht fest, dass wir alle umdenken müssen. Nachhaltigkeit gelingt nur, wenn alle ihren Beitrag dazu leisten. Jede und jeder kann sich einbringen und Verantwortung übernehmen.“



Zunehmend werden alte, aber auch junge Menschen außer Haus versorgt und betreut. In Bayern erbringen mehr als 8000 hauswirtschaftliche Betriebe professionelle hauswirtschaftliche Dienstleistungen in Seniorenheimen, Kliniken sowie Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Hinzu kommen zahlreiche Kitas, Schulen, Internate, Tagungshäuser und andere Einrichtungen.

Die Hauswirtschaftsprofis leisten durch das Sparen von Energie und Wasser, das Vermeiden von Müll und dem Retten von Lebensmitteln einen Beitrag zur Nachhaltigkeit. „Allein wenn man bedenkt, dass jede Bürgerin und jeder Bürger pro Jahr fast eine halbe Tonne Abfall produziert, wird deutlich wie wichtig es ist, einen Haushalt fachkundig führen zu können.“ Und die besten

Beispiele aus der betrieblichen Praxis prämierte der Wettbewerb.

Die Preisrichter (unter anderem mit Robert Baumann von rhw management) überzeugten drei Betriebe mit ihrer Hauswirtschaft: