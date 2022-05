Ministerin Barbara Otte-Kinast heißt die Hauswirtschaft willkommen

Zwei Tage hat der Zweite Deutsche Hauswirtschaftskongress Anfang Mai 2022 in Hannover gedauert, oder sollte man eher sagen: ist er verflogen? Auch mit der Unterstützung einer Hauswirtschafterin, die nun Landwirtschaftsministerin in Niedersachsen ist, konnte der Kongress in einem prächtigen Rahmen stattfinden.

Nizza? Nein das ist Hannover, die Palmen wurden erst vor zwei Stunden vor Kongressbeginn aus dem Winterquartier der Orangerie geholt, herrliches Wetter an den Herrenhäuser Gärten.

Schirmherrin der Veranstaltung am 2. und 3. Mai 2022 war die Landwirtschaftsministerin von Niedersachsen, Barbara Otte-Kinast, die sich vor der Begrüßung bereits eine Stunde lang bei den Ausstellern informierte, auch am Stand von rhw management und auch ganz bewusst nochmal an der Festveranstaltung am Abend teilnahm. Sie ist selbst Hauswirtschafterin und sagte: „Solche Frauen wie Sie sind ein Vorbild! Mit Hauswirtschaft kann Frau alles erreichen, auch ein Ministeramt. Hauswirtschaft ist wichtig und spielt eine große Rolle bei der Unterstützung älterer Menschen. Sie wird immer wichtiger. Langsam kommen wir voran bei der Anerkennung und den Schnittstellen.“

Barbara Otte-Kinast hat selbst vor 30 Jahren den Beruf erlernt. Begonnen hat jedoch alles schon in einem Lehrgang mit dem Titel: „Hauswirtschaft für Ahnungslose“, der zwei Wochen dauerte innerhalb einer Ferienbetreuung. So kam Otte-Kinast, Mutter von drei Kindern, erstmals in Berührung mit dem Beruf. „Eine Hauswirtschafterin kann man so schnell nicht aus der Ruhe bringen, das hat auch Vorteile in meinem Amt“, sagt sie lachend. „In der Hauswirtschaft ist kein Tag wie der andere und so ist es auch als Ministerin.“

Sie hat mit ihrem Amtsantritt 2018 das Fachreferat 107 „Ernährung, Hauswirtschaft, Landfrauen“ unter Leitung von Carola Sandkühler gegründet und konnte so beispielsweise die Abschlüsse der Meisterin von 14 (2020) auf 22 (2021) steigern. Um früh mit der Hauswirtschaft in Berührung zu kommen, wurde ein Haushaltsführerschein für Schulen mit zwölf Bausteinen in Niedersachsen eingeführt und Ausbildungsbotschafter:innen für den Beruf gefunden. Die Zusammenarbeit für den Kongress erfolgte beim Ministerium Hand in Hand in zwei Jahren Vorbereitung mit dem Gastgeber Deutschen Hauswirtschaftsrat e. V. (unter Präsidentin Sigried Boldajipour und Vizepräsidentin Ursula Schukraft) und der LAG Hauswirtschaft Niedersachsen (federführend hier Dr. Elisabeth Leicht-Eckardt) sowie einem Organisationsteam im Hauswirtschaftsrat.

Otte-Kinast ergriff auch noch das Wort für eine andere Berufsgruppe: „Ich wünsche mir, dass wir die Menschen, die uns ernähren in unserem Land stärker wertschätzen und unterstützen, wo wir können. Es gibt völlig neue Herausforderungen durch den Krieg Russlands in der Ukraine, beispielsweise bei Futter- und Düngemitteln. Der Krieg kommt jetzt auf dem Teller an. Die Ukraine fällt aus als Kornkammer Europas. Weniger Weizen heißt aber weltweit auch mehr Hunger. Die Themen der Hauswirtschaft sind also so aktuell wie nie zuvor und ernst zu nehmen. Hauswirtschaft stand und steht für Nachhaltigkeit.“

Fotobeschreibung: Ministerin Barbara Otte-Kinast (links) mit Sigried Boldajipor (Deutscher Hauswirtschaftsrat e. V.) am 2. Mai 2022 in Hannover Foto: Robert Baumann