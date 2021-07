Mehr Geld für die Hauswirtschaft

Der BeneVit Gruppe ist es als privatem Träger gelungen, eine höhere Entlohnung (vergleichbar mit TVÖD und AVR der Kirchen) durchzusetzen – und vor allem eine Gleichstellung der Hauswirtschaft mit der Pflege.

Dies gilt vor allem für Baden-Württemberg und das Saarland. In Bayern, Hessen und Niedersachsen konnten Pilotabschlüsse getätigt werden. Seit Jahren setzt sich die BeneVit Gruppe dafür ein, dass hauswirtschaftliche Tätigkeiten und pflegerische Aufgaben als Einheit für die Betreuung und Pflege hilfebedürftiger Menschen angesehen werden. Die Unternehmensgruppe beschäftigt an gut 30 Standorten in fünf Bundesländern mehr als 900 Mitarbeiter*innen in der Hauswirtschaft.