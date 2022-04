Kostenlose Übersicht: Gesund kochen mit Behinderung

In der eigenen Küche gesund zu kochen ist für Menschen mit Behinderung oder mit Unterstützungsbedarf beim Lesen besonders herausfordernd. Die Frage, ob es aber überhaupt Medien und Hilfsmittel im Bereich Ernährung, Kochen, Küchen- und Haushaltsführung gibt, hat jetzt eine Studentin der Hochschule Albstadt-Sigmaringen aufgegriffen.

Liesa Oswald schrieb ihre Bachelorthesis für den Studiengang Lebensmittel, Ernährung, Hygiene und wurde dabei von Prof. Dr. Gertrud Winkler und dem Münchner Ernährungsinstitut „Kinderleicht“ betreut.

Liesa Oswald erstellte nach einer Marktrecherche eine kommentierte Übersicht über das derzeitige Angebot an deutschsprachigen Medien für Menschen mit unterschiedlichen Formen von Beeinträchtigungen sowie an Hilfsmitteln in Form von Arbeitsgeräten und Küchenutensilien. Die Übersicht listet fast 80 analoge und digitale Medien sowie 25 Hilfsmittel auf. Sie richtet sich an Menschen mit Blindheit oder Sehbehinderung, mit Funktionsverlust, Teileinschränkung oder Verlust eines Armes, mit kognitiven Beeinträchtigungen, Lernschwierigkeiten und mangelnder Literalität sowie an deren Betreuer:innen und Lehrer:innen.



Die 32-seitige kommentierte Liste steht daher kostenfrei zum Download zur Verfügung unter:

kinderleicht-ev.de/projekte/barrierefreie-hilfsmittel/