IHO-Ratgeber zu Desinfektion und Spülen in Großküchen erschienen

Eine neue Broschüre zum Thema Reinigung und Desinfektion im lebensmittelproduzierenden und -verarbeitenden Gewerbe ist erschienen. Diese hat der Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz IHO Mitte Februar 2024 veröffentlicht.

Die genannten Schwerpunkte im neuen IHO-Ratgeber zu Desinfektion und Spülen sind die Spülhygiene – maschinell sowie von Hand – sowie auch rechtliche Grundlagen oder Anforderungen an Räumlichkeiten.

Dieser neue Band der Schriftenreihe “Desinfektion richtig gemacht” bietet damit eine Orientierungshilfe und dient zudem auch als Nachschlagewerk für praktische Anwendungen in professionellen Küchen.

Im Fokus steht dabei die Desinfektion im professionellen Küchenbereich. Wobei auch die Spülhygiene aufgrund ihrer wachsenden Bedeutung für die Lebensmittelhygiene ausführlich behandelt wird.

Was noch hinzukommt: Der neue IHO-Ratgeber zu Desinfektion und Spülen richtet sich an praktische Nutzer und liefert umfassende Informationen sowie praxisnahe Ratschläge zu allen Fragen rund um die Desinfektion in Großküchen.

IHO-Ratgeber zu Desinfektion und Spülen: Diese Fragen werden beantwortet

Die Broschüre beantwortet Schlüsselfragen wie:

Warum ist eine Desinfektion in der professionellen Großküche erforderlich? Wie sind Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen von Oberflächen und Bedarfsgegenständen richtig durchzuführen? Welche Desinfektionsverfahren werden im Lebensmittelbereich genutzt?

Ein besonderer Fokus liegt auf dem gewerblichen maschinellen Geschirrspülen. Der zweite Teil beleuchtet anschließend rechtliche Grundlagen, Anforderungen an Räumlichkeiten, den Prozess, das Personal und die Überprüfung des Spülprozesses nach DIN-Norm. Der dritte Teil widmet sich dann dem manuellen Geschirrspülen im gewerblichen Bereich.

Die Mitglieder des Fachbereichs Großküchenhygiene fungieren dabei als Herausgeber, um auf diese Weise praxisnahe und fachkundige Inhalte sicherzustellen.

Dieser IHO-Ratgeber zu Desinfektion und Spülen bietet nun einen Beitrag des IHO zur Förderung bewusster Hygienestandards in Großküchen. Besuchen Sie unsere Website, um die Broschüre herunterzuladen und vertiefende Einblicke in die Welt der professionellen Küchenhygiene zu erhalten.

Die Broschüre steht hier zum kostenlosen Download bereit.

www.iho.de/aktuell/kuechenhygiene