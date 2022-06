Housekeeping-Manager des Jahres 2022

Am 23. Mai 2022 wurden im Hotelkompetenzzentrum bei München von einer Jury die besten Housekeeping Manager:innen des Jahres 2022 gekürt.

Gewonnen haben die beiden leitenden Hausdamen Dana Höffl und Isabel Nock vom 5-Sterne-Luxus-Spa-Golf-Resort Öschberghof in Donaueschingen mit angeschlossemen 2-Michelin-Sterne-Restaurant und Golfclub. Hotel-Vize-Manager Michael Artner kam spontan noch mit einer Flasche gutem Ruinart-Champagner persönlich zur Preisverleihung vorbei.

Die Siegerehrung fand im Rahmen des Kongresses „8. Housekeeping Professional“ statt, zu dem sich etwa 60 Hausdamen vorwiegend aus Süddeutschland getroffen haben, unter anderem aus dem Palace Hotel München, Brenners Park Baden-Baden oder dem Roomers in Baden-Baden (wir berichten in rhw management 7/8-2022). Die Hauswirtschaftsexpertin und rhw-Referentin M. Christine Klöber** referierte vier Mal an dem Tag für die Plattform Klasse Wäsche, rhw-Expertin Mareike Reis war 2022 Teil der Jury. Nächster Termin der 9. Housekeeping Professional ist der 16. Mai 2023.

Foto von links: Peter Nistelberger vom Hotelkompetenzzentrum, Dana Höffl und Isabel Nock vom Öschberghof, Hotel-Vize-Manager Michael Artner, Jurymitglied Mareike Reis

Foto: Robert Baumann

