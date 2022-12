Hochschule Fulda beruft Dr. Linda Chalupová als Professorin

Die Hochschule Fulda hat im Fachbereich Ökotrophologie für das Fachgebiet Umwelt- und Nachhaltigkeitswissenschaften ab Dezember 2022 Dr. Linda Chalupová (36) als Professorin berufen. Damit baut die Hochschule die Lehre in der nachhaltigen Entwicklung und zum Klimaschutz aus.

Die in Tschechien geborene Nachhaltigkeitsexpertin war während und nach dem Studium der Ökotrophologie und Food Sciences an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg sowie nach ihrer Promotion an der Justus-Liebig-Universität Gießen branchenübergreifend in mehreren Unternehmen tätig. Zuletzt war sie als Direktorin beim global agierenden Unternehmen Compass Group beschäftigt und verantwortete die Positionierung des Konzerns im Bereich Nachhaltigkeit.

Linda Chalupová zeichnet sich außerdem durch ihr ehrenamtliches Engagement aus, beispielsweise als Vorstandsmitglied der Zentrale für Ernährungsberatung an der HAW Hamburg und als Karriere-Mentorin. Sie ist seit einigen Jahren Autorin von Fachartikeln in rhw management und Buchautorin beim Verlag Neuer Merkur (Buchtitel Nachhaltiges Abfallmanagement in Betriebsrestaurants.

Die Redaktion von rhw management gratuliert herzlich!