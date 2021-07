Seit dem 15. Juni 2021 wird das Projekt „Haushaltsführerschein an Schulen“ der Landesarbeitsgemeinschaft Hauswirtschaft Niedersachsen weiter ausgebaut.

Das Zentrum für Ernährung und Hauswirtschaft Niedersachsen (ZEHN) übernimmt nun Koordination und den Vertrieb vom „Haushaltsführerschein an Schulen“ , um das wertvolle Material noch stärker in die Schulen zu bringen. In zwölf Modulen bringt der Führerschein das Thema Haushalts- und Alltagskompetenzen in den Unterricht: von gesunder Ernährung über Einkauf uns Auswahl von Lebensmittel bis zur eigenständigen Führung des Haushalts. Interessierte Lehrer*innen mit hauswirtschaftlichem Hintergrund auf der ZEHN-Website den Führerschein auch kostenlos herunterladen.

Unter www.zehn-niedersachsen.de kann der Ordner auch als PDF angefordert werden.