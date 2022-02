Gelungene Premiere: rhw-Seminar Nachhaltigkeit

Über 30 Teilnehmer:innen folgten dem ersten Modul zum neuen rhw-Online-Seminar Nachhaltigkeit in der Hauswirtschaft mit M. Christine Klöber. Nach der Einführung ins Thema wird es in Modul 2 am 21. Februar 2022 ganz konkret – und Sie können noch einstiegen und sich anmelden.

Ziel der modular aufgebauten Reihe ist es, dass die Hauswirtschaft sichtbar zur Nachhaltigkeit Position bezieht und zukunftsorientierte Prozesse gestalten kann. Immer am dritten Montag eines Monats in der Mittagspause geht es weiter bis April 2022: In der neuen rhw-Online-Seminarreihe Nachhaltigkeit als Zukunftsthema in der Hauswirtschaft seit 2022 mit M. Christine Klöber (KlöberKASSEL) werden unter anderem für die Praxis passende Checklisten und Abläufe vorgestellt.

Nächster Termin in der Reihe:

Modul 2 von 4: Nachhaltige Steuerungsinstrumente in der Reinigung

Hier geht es zur Anmeldung am Montag, den 21. Februar 2022