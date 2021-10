Expertenfrage Oktober 2021: Schädlingsmonitoring in der Kita

Ich arbeite als HBL im Bereich Kindertagesstätten. In unseren Einrichtungen wird das Schädlingsmonitoring in den Frischküchen mit HACCP erfasst. Visuell, einmal wöchentlich, durch unsere Fachkräfte, mit Checkliste. Ist es rechtlich vorgeschrieben, dass das Schädlingsmonitoring auch mit Fallen oder Köderboxen durchzuführen und zu dokumentieren ist? Ist es in unserem Bereich vorgeschrieben, diese Kontrolle von einer Fachfirma übernehmen zu lassen?

Antwort von Dr. Dieter Bödeker

Ein Schädlingsmonitoring ist gar nicht so einfach. Es muss ja ein System erstellt werden, auf dessen Basis eine Aussage zum Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Schädlingen getroffen werden kann. Das geht aber nicht so einfach visuell. Wissen denn Ihre Fachkräfte, auf was sie genau zu achten haben? Und mit den Köderboxen wird es noch komplizierter, da hier die Europäische Biozidverordnung zu beachten ist.

Um einen Überblick über die Möglichkeiten und Forderungen in der Schädlingsbekämpfung im Lebensmittelbereich zu vermitteln, hat beispielsweise das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) zur Orientierung zwei Dokumente erstellt: „Schädlingsbekämpfung in Lebensmittelbetrieben: Wer darf was?“ und „Schadnager im Lebensmittelbereich (Monitoring/Risikominderung/Bekämpfung)“.

In diesen Dokumenten wird in komprimierter Form auf die derzeitige Situation bei der Schädlingsbekämpfung im Lebensmittelbereich unter Berücksichtigung der aktuellen Lage auch bei der Zulassung von Biozidprodukten eingegangen.

www.laves.niedersachsen.de

