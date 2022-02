Frage des Monats – Januar 22: Welches Material eignet sich für eine neue Couch-Garnitur?

Frage:

Ich bin HWL in einer Einrichtung der Behindertenhilfe. Ich habe eine Frage zur Materialauswahl bei der Neubeschaffung einer Couch-Garnitur. Zunächst würde man ja auf Stamskin (Kunstledermaterial) zurückgreifen.

Da Kunstleder mit der Zeit spröde und rissig wird, stellt sich uns die Frage, ob ein Naturprodukt bei entsprechender Pflege nicht die bessere Wahl ist?

Antwort von Expertin Carola Reiner:

Natürlich ist Echt-Leder die schönste Variante. Allerdings ist zu bedenken, dass bei Ledermöbeln die Frage der Qualität eng verknüpft ist mit der Frage des Preises.

Das, was man an günstigen Angeboten im Möbelhaus bekommt, ist meist nicht besonders lange schön und das nicht nur bezogen auf Flecken, sondern auch bezogen auf die Dicke des Materials und die Verarbeitung. Davon abhängig ist dann wiederum die Strapazierfähigkeit. Es sei denn, die Couch wird mehr angeschaut als genutzt, wovon ich in diesem Fall nicht ausgehen würde. (…)

Schaffen Sie es, Flecken, beispielsweise durch verschüttete Getränke, sofort zu entfernen, Krümeln und Staub einmal pro Woche mit einem nebelfeuchten Tuch zu Leibe zu rücken und zwei Mal pro Jahr ein Pflegemittel aufzutragen? (…)

Als letzten Aspekt möchte ich die Gemütlichkeit und das Wohlbefinden anführen. Viele Menschen empfinden Echt-Leder-Möbel (Glattleder) als kalt und ungemütlich, bei Materialien wie Stamskin kommt das nicht so häufig vor.



