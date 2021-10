Endlich wieder eine Präsenzmesse für das Gastgewerbe: HOGA Nürnberg

Nahezu alle großen Gastronomie-Messen wurden seit März 2020 abgesagt oder virtuell durchgeführt, doch die Gastronomiefachmesse HOGA findet 2021 in diesen besonderen Zeiten vom 17. bis 19. Oktober 2021 in der Messe Nürnberg statt.

Für Thomas Förster, 1. Vizepräsident des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands DEHOGA Bayern, ist die HOGA ein wichtiger Termin: „Ich freue mich sehr, dass die HOGA als die Branchenmesse für das Gastgewerbe dieses Jahr wieder stattfindet. Viele innovative Ideen stehen in den Startlöchern und wir können allein beim Start-Up-Wettbewerb schon jetzt doppelt so viele Einsendungen verzeichnen wie sonst. Das zeigt auch, wie wandlungsfähig die Gastronomie in der Corona-Pandemie geworden ist.“

Die HOGA Nürnberg, Fachmesse für Hotellerie, Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung, findet alle zwei Jahre in der Messe Nürnberg statt. Ursprünglich war die Messe im Januar 2021 geplant. Über 300 Aussteller aus den Bereichen Food & Beverage, Küchentechnik sowie Einrichtung & Ausstattung und Software- & IT-Dienstleistungen präsentieren ihre Angebote auf 23.000 Quadratmetern in den beiden Hallen 3A und 4A.

Aufgrund der aktuellen Vorgaben ist für alle Besucher*innen ein 3G-Nachweis nötig, der schon beim Ticketkauf hochgeladen werden kann für einen schnellen Einlass. Die Tickets (Tageskarte Fachbesucher 28 Euro) gibt es nur über den Online-Ticketshop. Auch Gastkarten können hier freigeschaltet und eine 3G-Registrierung vorgenommen werden. Es gibt keine Teilnehmerbegrenzung in den Hallen, in der Sitzsituation darf, wie auch in der Innengastronomie, die medizinische Maske abgenommen werden.

Weitere Informationen unter

www.hoga-messe.de