DJHW 2022: Lena Leichmann aus Bayern gewinnt

Am 18. und 19. März 2022 fand erstmals online die 31. Deutsche Juniorenmeisterschaft Hauswirtschaft (DJHW) statt. Ursprünglich geplant im März 2020 in Lübeck, zeigt der zeitliche Abstand, wie sehr die Pandemie die Planung von Veranstaltungen beeinflusst hat. Doch auch online waren Siegergefühle zu spüren und die Freude in der Branche, es wieder geschafft zu haben.

17 Teilnehmer:innen aus acht Bundesländern stellten sich 2022 online allein und im Team den Aufgaben zum Thema Alltagsgestaltung in einem Wohnheim. Siegerin der Bundesverband hauswirtschaftlicher Berufe MdH e. V. ausgerichteten Juniorenmeisterschaft Hauswirtschaft wurde Lena Leichmann (Foto) aus Bayern. Saskia Heer aus Niedersachsen kam auf den zweiten Platz und Pia Benkhoff aus Nordrhein-Westfalen auf Platz drei. In der Kategorie „Beste Präsentation“ siegte Johanna Weith aus Baden-Württemberg, für das beste Fachgespräch wurde Alina Stolz aus Hessen ausgezeichnet. Die beste Ausarbeitung zeigte Lisa Voß aus Nordrhein-Westfalen. Beste Teamarbeit: Jana Klausen aus Bremen, Pia Benkhoff aus Nordrhein-Westfalen, Nadine Gulec aus Schleswig-Holstein und Lena Leichmann aus Bayern.



Lena Leichmann konnte zwar den Siegerpokal online nicht entgegennehmen, doch der Zufall wollte es, dass der Pokal bereits in ihrer Schule steht! Denn seit dem letzten Präsenz-Wettbewerb im März 2019 im Saarland, den Steffi Huber aus Bayern gewonnen hat, steht dieser Wanderpokal weiterhin in der Staatlichen Berufsfachschule Miesbach.

Es stellt sich also nur noch die Frage, ob Lena Leichmann der Tradition gemäß im Frühjahr 2023 die 860 Kilometer Fahrt nach Bremen auf sich nehmen möchte, um den Preis an die kommende Siegerin zu übergeben. Nach drei Jahren wird es dann hoffentlich 2023 wieder einen Wettbewerb vor Ort geben können. Der Termin wird noch festgelegt – doch die Inge-Katz-Schule Bremen steht als Ausrichter bereits fest. Auch das Motto des nächsten Welthauswirtschaftstages ist schon bekannt: „Gewusst wie – ressourcenschonend und Müll vermeidend die Hauswirtschaft gestalten“. Der Verlag Neuer Merkur GmbH mit der Zeitschrift rhw management war einer der Sponsoren der Veranstaltung.