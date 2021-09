Nach fünf Jahren Arbeit war es soweit: Am 1. September 2021 ist im Beuth-Verlag Berlin die DIN-Norm zur Krankenhausreinigung erschienen. Genau heißt sie DIN 13063:2021-09 „Krankenhausreinigung – Anforderungen an die Reinigung und desinfizierende Reinigung in Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen“.

Als PDF kostet die DIN-Norm 179 Euro, in der gedruckten Fassung 216,50 Euro. Der Obmann des Ausschusses zur DIN 13603:2021-09, (Prof. Dr. Benjamin Eilts von der Hochschule Sigmaringen) wird die DIN-Norm beim diesjährigen 19. rhw-Hygieneforum am 28. Oktober 2021 als Online-Referent in den Blick nehmen. Genau fünf Jahre Arbeit mit 40 Expert*innen stecken in dieser Norm.

Tipp: Für zehn Euro erhalten Kunden ein 20-minütiges Zeitkontingent, in dem sie als registrierte Beuth.de-Kund*in einen Großteil des DIN-Normenbestandes unverbindlich vor dem möglichen Kauf einsehen können.

In der Oktober-Ausgabe von rhw management gibt es mehr zu dem Thema, inklusive einem Interview mit Obmann Prof. Dr. Benjamin Eilts.

Infos und Bestellung unter:

www.beuth.de