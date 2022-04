Deutscher Hauswirtschaftskongress in Hannover

Rekordverdächtig: Für den Zweiten Deutschen Hauswirtschaftskongress in Hannover am 2. und 3. Mai 2022 haben sich über 300 Teilnehmer:innen der Hauswirtschafts-Branche angemeldet. Auch Robert Baumann von rhw management wird drei Tage dabei sein und aus Hannover berichten.

Anknüpfend an den ersten Deutschen Hauswirtschaftskongress im September 2019 in Berlin lädt der Deutsche Hauswirtschaftsrat e. V. Fach- und Führungskräfte aus der Hauswirtschaft ins Tagungshaus Schloss Herrenhausen zu einem bundesweiten Diskurs und Informationsaustausch (Anmeldeschluss war Anfang April 2022, auch über 30 Aussteller werden erwartet, wir berichten ausführlich in Ausgabe 6/2022 und im nächsten rhw-Newsletter).

„Die Hauswirtschaft ist ein Grundpfeiler unserer Gesellschaft. Dabei geht es immer um Menschen; es geht um Integration und Inklusion. Die Hauswirtschaft sorgt in vielen Privathaushalten und zahlreichen Gemeinschaftseinrichtungen tagtäglich für ein gesundheitsförderndes und sicheres Leben. Wie wichtig beispielsweise Hygiene-Regeln sind, zeigt sich während der Corona-Pandemie in ganz besonderer Weise“, so die Schirmherrin Barbara Otte-Kinast, Niedersächsische Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.

Mehr zum Kongress unter: www.hauswirtschaftskongress.de