CMS Berlin: 18 Finalisten für den Purus Innovation Award

Die Jury-Mitglieder (um Martin Lutz und Prof. Dr. Benjamin Eilts) haben die Finalisten des Purus Innovation Awards gekürt. Wer sind die Hersteller mit den besonders interessanten Innovationen der Gebäudereinigung? Hier findet Ihr die Namen und Kategorien.

83 Bewerbungen gab es und 18 Finalisten in sechs Kategorien haben es geschafft in die Finalrunde des diesjährigen CMS Purus Innovation Awards. Der Award der Reinigungsbranche wird nach 2019 auf der CMS Berlin wieder live verliehen.

Die Aussteller der CMS Berlin 2023 hatten für die erste Juryrunde 83 Wettbewerbsbeiträge eingereicht – so viele wie nie zuvor. Das sind 18 Beiträge mehr als bei der vergangenen CMS, die pandemiebedingt zuletzt 2019 stattfand.

Unmittelbar vor Messebeginn wird die neunköpfige Jury (unter anderem mit Prof. Dr. Benjamin Eilts, HS Sigmaringen und Martin Lutz, FIGR) in einer zweiten Abstimmungsrunde die Preisträger ermitteln. Der renommierte Innovationspreis wird von der Messe Berlin am 19. September auf dem CMS-Ausstellerevent im Marshall-Haus am Abend verliehen. Eine Sonderschau in Halle 5.2 zeigt während der CMS Berlin alle 18 Wettbewerbsbeiträge der Finalrunde. Die CMS Berlin findet vom 19. bis 22. September 2023 auf dem Berliner Messegelände statt.

Und hier sind sie, die 18 nominierten PIA-Finalisten

Für die Endausscheidung zum CMS Purus Innovation Award 2023 haben sich folgende Wettbewerbsbeiträge in sechs Kategorien qualifiziert:

Kategorie Großmaschinen

ADLATUS Robotics GmbH Vollautonomes Kehrsaugroboter-System SR1300

Gausium (Gaussian Robotics Holdings Limited) Scrubber 50 Pro

Miele & Cie. KG PWM 509 Mopstar 90

Kategorie Kleinmaschinen

Hako GmbH Scrubmaster B5 ORB 430

Nexaro GmbH Nexaro NR 1500

TG hyLIFT GmbH hyCLEANER solarROBOT compact

Kategorie Equipment

Unger Germany GmbH nLITE PowerPad

VERMOP Salmon GmbH UNIVERSAL One

Wecovi GmbH BubbleFlush

Kategorie Waschraumhygiene

Tork – Essity Professional Hygiene GmbH Tork Sustainable Dispensers

Kimberly-Clark GmbH Kimberly-Clark™ Professional™ ICON™ Spender-Kollektion und RightCycle™ Recycling-Service

WEPA Professional GmbH Black Satino GreenGrow

Kategorie Digitale Tools und Systeme

Nexaro GmbH Nexaro HUB

Soobr AG Soobr Smart Cleaning SaaS

TAQT sas TaqtOne

Kategorie Reinigungsmittel