Ab 2022: Corona-Sprechstunde mit Dr. Dieter Bödeker

Die Covid-19-Pandemie ist nach wie vor DAS beherrschende Thema in den Einrichtungen und die Fragen und Unsicherheiten nehmen immer stärker zu. Deshalb widmet die VNM Akademie dem Thema eine neue Reihe mit monatlichen rhw-Online-Seminaren.

Dr. Dieter Bödeker fasst bei seiner „Corona-Sprechstunde“ bis auf Weiteres jeden Monat für Sie in 45 Minuten das Wesentliche zur Covid-19-Pandemie zusammen und gibt Ihnen einen Überblick über praktische Aspekte in den sozialen Einrichtungen in Deutschland. Weitere 45 Minuten sind für Ihre Fragen vorgesehen, ob zu Impfpflicht, Omikron oder zur Aussagekraft von Tests und der Auswahl der richtigen Maßnahmen zum Infektionsschutz.

Der erste Termin findet am Donnerstag, 20. Januar 2022 statt, von 13.00 Uhr bis 14.30 Uhr.

Sie können sich AB SOFORT anmelden unter

https://rhwonline.de/events/corona-sprechstunde/