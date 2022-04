40 Jahre Bundesverband MdH

Der Bundesverband hauswirtschaftlicher Berufe MdH e. V. feiert am 14. Mai 2022 sein 40-jähriges Bestehen in Herborn.

Der Verband wurde am 29. Januar 1982 mit einer Delegiertentagung in Stuttgart ins Leben gerufen. 40 Jahre später wurde unter anderem die Zusammenarbeit mit dem Berufsverband Hauswirtschaft e.V. verstärkt. So ist ab Herbst dieses Jahres ein gemeinsames Magazin beider Verbände geplant (der Titel wird aktuell in einem Wettbewerb noch gesucht).

„Mit viel Engagement und Einsatz seiner Mitglieder und des Vorstands haben wir eine Menge für unsere Berufsgruppe Hauswirtschaft erreicht. Viele Aktionen haben immer wieder auf die Bedeutung und den Einfluss unseres Berufs in der Gesellschaft hingewiesen, und sie auch Außenstehenden in Politik, Wirtschaft und Bevölkerung verdeutlicht“, sagte die Vorsitzende Claudia Forster-Bard.

Der Bundesverband hauswirtschaftlicher Berufe MdH e. V. feiert sein 40-jähriges Bestehen am 14. Mai 2022 im Hotel Gutshof in der historischen Fachwerkstadt Herborn (Foto, Hessen). Am Tag zuvor wird der Pokal an die Gewinnerin der 31. Deutschen Juniorenmeisterschaft Hauswirtschaft, Lena Leichmann, an ihrer Schule in Miesbach in Bayern offiziell übergeben. Die Deutsche Juniorenmeisterschaft Hauswirtschaft wird seit 1989 vom Bundesverband hauswirtschaftlicher Berufe MdH e. V. organsiert, bis 2015 noch unter dem Namen Bundesleistungswettbewerb der Hauswirtschaft.