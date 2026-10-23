24. rhw-Hygieneforum stärkt Fachwissen und Austausch

Aktuelle Empfehlungen zur Desinfektion, sichere Arbeitsabläufe und neue Lernkonzepte: Beim 24. rhw-Hygieneforum diskutierten sieben Referent:innen mit mehr als 60 Teilnehmenden über zentrale Herausforderungen der Hygiene in der Hauswirtschaft. Ein kostenloser Vortrag von Claudia Jansen über Hygiene in Tansania bietet am 25. November 2026 für alle als Bonus spannende Einblicke in internationale Erfahrungen.

Wie lassen sich Hygienestandards im Alltag sicher umsetzen? Welche Empfehlungen gelten für die Flächendesinfektion, und wie kann Hygienewissen verständlich vermittelt werden? Diese und weitere Fragen standen im Mittelpunkt des 24. rhw-Hygieneforums, das am 21. Oktober 2026 stattgefunden hat. Die Online-Veranstaltung unter der Moderation rhw-Chefredakteur Robert Baumann zeigte, wie wichtig fachliche Standards, praxistaugliche Lösungen und der Austausch zwischen den Berufsgruppen sind.

Aktuelle Empfehlungen zur Desinfektion und Hygiene

Dr. Dieter Bödeker, Veterinärmediziner aus Wedemark, informierte über die überarbeitete KRINKO-Empfehlung zur Flächendesinfektion. Die modulare Struktur erleichtere es, wichtige Inhalte schneller zu finden. Für die regelmäßige Überprüfung von Hygieneplänen empfahl er unter anderem den aktuellen Musterhygieneplan des Niedersächsischen Landesgesundheitsamts (NLGA), Stand September 2026. Auch bei der Auswahl geeigneter Desinfektionsmittel komme es darauf an, die passenden Empfehlungen und Listen gezielt heranzuziehen.

Ein weiteres Thema waren hygienische Prozesse in der Spülküche. Sascha Kühnau berichtete über Untersuchungen zur Spülqualität und zeigte, dass ein funktionierender Geschirrspüler allein nicht immer für hygienisch einwandfreie Ergebnisse sorgt. Erst die Anpassung der Arbeitsabläufe, eine zusätzliche thermische Desinfektion und die sachgerechte Lagerung von Gegenständen führten zur Verbesserung.

Dr. Petra Friedrich beleuchtete die Möglichkeiten und Grenzen der Desinfektion behandschuhter Hände. Dabei betonte sie auch die Bedeutung des Hautschutzes und des sachgerechten Einsatzes von Handschuhen. Gerade in Großküchen sollte geprüft werden, wann Handschuhe tatsächlich erforderlich sind.

Hauswirtschaft, Selbstbestimmung und neue Lernkonzepte

Wie wichtig fachliche Standards für die Sichtbarkeit der Hauswirtschaft sind, verdeutlichte Martina Feulner. Leitlinien und Normen könnten dazu beitragen, die Fachlichkeit der Hauswirtschaft zu stärken und die Qualität der täglichen Arbeit zu sichern.

Christa Anna Fischer stellte das Spannungsfeld zwischen Hygiene und Selbstbestimmung in besonderen Wohnformen in den Mittelpunkt. Menschen mit Unterstützungsbedarf sollten ihren Alltag möglichst eigenständig gestalten können. Aufgabe der Hauswirtschaft und der pädagogischen Fachkräfte sei es, sie dabei zu befähigen und zugleich gesundheitliche Gefährdungen im Blick zu behalten.

Josef Wax von der Hauswirtschaft Online Akademie zeigte, wie sich Hygienewissen mit Microlearning vermitteln lässt. Kurze Lerneinheiten, Videos und QR-Codes können Informationen direkt am Arbeitsplatz oder an den Arbeitsmaschinen verfügbar machen. Auch künstliche Intelligenz bietet Möglichkeiten, Lerninhalte verständlicher und zugänglicher aufzubereiten.

Hygiene in Tansania: Kostenloser Vortrag am 25. November als Geschenk von rhw

Einen internationalen Blick auf das Thema Hygiene ermöglicht am 25. November an 18.00 Uhr Claudia Jansen, Palliativpflegerin und Hygienebeauftragte aus München. In ihrem Vortrag berichtet sie von ihren Erfahrungen mit der Hygiene in einem Krankenhaus in Tansania und davon, welche persönlichen und fachlichen Erkenntnisse sie daraus gewonnen hat.

Der Vortrag von Claudia Jansen über Hygiene in Tansania ist kostenlos. Interessierte erhalten damit die Gelegenheit, neue Perspektiven auf Hygiene im Krankenhaus kennenzulernen und Erfahrungen aus einem anderen Gesundheitssystem mit dem eigenen Berufsalltag in Beziehung zu setzen.

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Austausch mit Mehrwert

Das 24. rhw-Hygieneforum machte deutlich: Gute Hygiene erfordert mehr als Regeln und Empfehlungen. Entscheidend ist, dass Wissen verständlich vermittelt, im Arbeitsalltag angewendet und regelmäßig überprüft wird. Die intensive Diskussion der Teilnehmenden unterstrich den hohen Stellenwert des fachlichen Austauschs.