200 machen mit: Schüler vom Gymnasium besuchen Hauswirtschaftsschule

Ein großes Schulprojekt feierte Mitte Juli 2023 eine gelungene Premiere: In Erding (Bayern) haben rund 200 Schüler und Schülerinnen eines Gymnasiums sich die Welt der Hauswirtschaft näher erläutern lassen.

Erstmals waren alle sieben fünften Klassen des Korbinian-Aigner-Gymnasiums (KAG) Erding mit ihren begleitenden Lehrern zu Gast an der Staatlichen Landwirtschaftsschule in Erding, um die Aufgaben der Hauswirtschaft näher kennenzulernen, berichtet der Münchner Merkur.

Darin heißt es, dass die 200 Kinder in zwei Durchgängen beim Aktionstag sechs verschiedene Stationen durchliefen, mit denen hauswirtschaftliche Kompetenzen gestärkt werden sollten. Nach etwa 30 Minuten erfolgte der Wechsel zur nächsten Station. Die Studenten der Abteilung Hauswirtschaft an der Landwirtschaftsschule hatten im Rahmen ihres Unterrichtsfachs „Projektmanagement und Kommunikation“ dieses bisher einmalige Großprojekt in mehrwöchiger Arbeit vorbereitet und betreuten es.

Und das wurde angeboten: