20. rhw-Hygieneforum: Frühbucher und Therme Erding

20 Jahre rhw-Hygieneforum – was in Wiesbaden begann, ist inzwischen eine der erfolgreichsten Tagungen zur Hauswirtschaft und Hygiene in Deutschland geworden. Am 8. November 2022 macht die eintägige Veranstaltung Halt in der Stadthalle Erding bei München.

Noch bis zum 30. September 2022 gilt der Frühbucherrabatt (Eintritt schon ab 125 Euro plus Mehrwertsteuer, Sie sparen 20 Euro) inklusive Getränke und Verpflegung in Büfett-Form. Sieben Referent:innen erwarten Sie mit ihren Fachvorträgen, beginnend mit einem Festvortrag von Prof. Dr. Sascha Skorupka zum Thema „Digitalisierung und Datenhygiene“. Ebenfalls eingeladen sind unter anderem HBL Theresa Sperr, Martina Feulner (per Video), Sascha Kühnau, Dr. Dieter Bödeker und M. Christine Klöber.

Bei den Ausstellern wie Miele, Stahl, Clinotest, Amfora, Europa-Lehrmittel, KlöberKASSEL oder Nora erfahren Sie in den Pausen alles zu den Produktinnovationen für Hauswirtschaft.

Als besonderes Highlight verlosen wir zum 20. rhw-Hygieneforum-Jubiläum unter allen rhw-Frühbucher:innen automatisch einmal einen Tageseintritt in die Therme Erding, der größten Therme der Welt. Erst eintauchen in das warme Wasser unter 300 echten Palmen und dann erfrischt am nächsten Tag in Erding in der Stadthalle den Hygiene-Vorträgen folgen? Die VNM-Akademie macht es möglich. Wir drücken die Daumen!

Früh anmelden lohnt sich also doppelt – der günstige Frühbucherrabatt gilt nur noch bis 30. September 2022. Abonnentinnen der rhw management erhalten darüber hinaus eine weitere Ermäßigung.

Hier geht es zur Anmeldung und zum Programm: rhwonline.de/events/hygfo22/