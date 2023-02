Frage des Monats Februar 23 – Was ist umzusetzen von der RKI-Empfehlung?

Ende September 2022 ist die neue Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut „Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen“ erschienen. Meine Aufgabe ist nun die Durchsicht der RKI-Empfehlungen. Könnten Sie mir dazu bitte Tipps geben?

Antwort von Dr. Dieter Bödeker

Mein erster Tipp wäre: Fangen Sie erst bei Punkt 9 an zu lesen. Alles vorher ist nur ein wissenschaftliches Schwungholen, hier wird der Stand der Dinge dargelegt. Das hat wenig mit Ihrer täglichen Arbeit zu tun. Bei den ab Punkt 9 folgenden 55 Empfehlungen sollte dann jedoch für jede einzelne geprüft werden, ob sie für die eigene Einrichtung passend ist und wenn sie passend ist, ob sie umgesetzt wurde.

Ein kleiner Trost ist, dass Sie an etliche Empfehlungen einen Haken machen können, weil sie so auch schon in der alten Empfehlung standen und Sie sie schon umgesetzt haben. Ich rate Ihnen, die blauen Striche vor den Empfehlungen zu nummerieren und eine Dokumentation anzulegen. Darin sollte für jeden Punkt festgehalten werden, ob die jeweilige Empfehlung für die Einrichtung gültig ist, ob sie schon umgesetzt wurde oder ob man dazu etwas unternehmen muss.

Bemerkenswert ist unter anderem, dass die zur Desinfektion benötigten Mehrwegwischtextilien so gewaschen werden müssen, „dass keine Krankheitserreger mehr nachweisbar sind“. Doch die Art der Waschmaschinen wird dabei nicht genannt. Somit muss ein Nachweis der Desinfektionsleistung der eingesetzten Maschine durch Bioindikatoren nachgewiesen werden.

In rhw management 1-2/2023 stellt Dr. Dieter Bödeker einige der wichtigsten Empfehlungen vor und kommentiert diese Punkt für Punkt.