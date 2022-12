Krankenhausreinigung: Welche Anforderungen wichtig sind

Die DIN 13063 zur Krankenhausreinigung von Ende 2021 hat in der Praxis bereits für einige Aufmerksamkeit gesorgt. Welche Anforderungen werden nun genau an die eingesetzten Reinigungswagen, Textilien und Maschinen gestellt? Andreas Görres von TTS Deutschland war an der Erarbeitung der Norm beteiligt und gibt in der aktuellen rhw praxis 4/2022 Antworten auf einige Fragen.

Zur Erarbeitung der Norm griff die DIN e. V. auf ein großes Expertenteam aus Krankenhäusern, Verbänden, Behörden, wissenschaftlichen Instituten, Hersteller und Reinigungsunternehmen zurück, die sich mit der Thematik auseinandersetzten. Zu diesem Team gehörte auch Andreas Görres. Er ist Vertriebsleiter und Produktentwickler bei TTS Deutschland, einem Produzenten und Vertreiber von professionellen Reinigungsprodukten aus Italien.

Die im Oktober 2021 veröffentlichte Norm richtet sich an Kliniken und medizinische Einrichtungen. Sie soll standardisierte Prozesse für alle Beteiligten der aktiven Reinigung (Eigen- oder Fremdreinigung) verbessern und zu einer ergänzenden Sicherheit in der Hygiene beitragen. Hierbei wurden die Struktur-, Prozess- sowie die Ergebnisqualität mit dem Ziel „weniger ist mehr“ definiert. Aber es geht laut Andreas Görres auch darum, gezielter gegen nosokomiale Infektionen vorzugehen.

„Die Norm hat in der Praxis schon einiges bewirkt. Erst gab es Unruhe, dann wurden an der Basis Aspekte übernommen und auch die Kommunikation hat sich verbessert“, berichtet der Referent nach einem Jahr Reflektion.

Die Norm richte das Augenmerk unter anderem auch auf die Fachkenntnisse des Personals. Alle Anforderungen wurden im Anhang „Fachkunde des Personals“ sowie „Personal der Ausführungsebene“ definiert. Ergänzend zu der notwendigen Ein- und Unterweisung sind weitere jährliche aktuelle Schulungen erforderlich. Die neue „Fachkraft zur Hygienesicherung“ muss über Grundkenntnisse der Hygiene/Mikrobiologie sowie Kenntnisse zum Hygienemanagement verfügen.

Mehr zum Thema in der aktuellen rhw praxis 4/2022 „Gebäudereinigung und smarte Helfer"

