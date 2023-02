Hauswirtschaftspreis 2022 geht ans Bürgerheim Kumpfmühl

Der mit 3.000 Euro dotierte Hauswirtschaftspreis des Fachmagazins Altenheim prämiert alljährlich herausragende Projekte und Innovationen, die einen wertvollen Nutzen sowie einen Vorbildcharakter für andere Einrichtungen haben.

Das Ende November 2022 ausgezeichnete Bürgerheim Kumpfmühl in Regensburg hat eine ganz klare Strategie und Philosophie, wenn es um Hauswirtschaft und die Zukunft geht.

„Das Haus arbeitet unabhängig von externen Dienstleistern und setzt Nachhaltigkeit konsequent um. „Zum Wohl der Umwelt und auch der Bewohner:innen und Mitarbeitenden – ein preiswürdiges Projekt mit Vorbildcharakter“, fasst Steve Schrader, Chefredakteur des Magazins Altenheim, die Entscheidung der Fachjury zusammen.

Durch die Eigenleistungen ist in der Einrichtung die Zufriedenheit der Mitarbeitenden und Bewohner:innen deutlich gestiegen. Das Bürgerheim orientiert sich in seinem Tun an den Entwicklungszielen der UN, hier speziell die Ziele Gesundheit und Wohlergehen, hochwertige Bildung, Geschlechtergleichheit, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum sowie Maßnahmen zum Klimaschutz. So hat die Einrichtung ihre Reinigungsprodukte konsequent auf ökozertifizierte Produkte umgestellt. Um sowohl der Wasser- als auch der Energieverschwendung entgegenzuwirken sind extrem sparsame Wasch- und Spülmaschinen sowie Reinigungssysteme mit vorgetränkten Wischbezügen und Lappen im Einsatz. Für die gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf stehen verschiedene Stunden- und Schichtsysteme zur Verfügung. Als Ausbildungsbetrieb mit zwei Ausbildern schafft das Haus vor Ort für junge Menschen die Möglichkeit, sich für einen zukunftsfähigen Beruf zu qualifizieren.

Mehr Infos zur Einrichtung hier

Foto: Stadt Regensburg/Stefan Effenhauser und Peter Ferstl