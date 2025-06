Tag der Sonnenbrille am 27. Juni

Der Tag der Sonnenbrille wird jährlich am 27. Juni gefeiert. An diesem Tag wird die Bedeutung des Schutzes der Augen vor UV-Strahlung durch Sonnenbrillen hervorgehoben.

Sonnenbrillen sind mehr als nur ein modisches Accessoire. Sie schützen die Augen zuverlässig! UVA-Strahlen dringen tief in das Auge ein und können langfristig Schäden verursachen. UVB-Strahlen sind intensiver, werden aber größtenteils von der Hornhaut abgefangen. Beim Kauf sollte also immer auf den UV400-Schutz geachtet werden. Der blockiert beide Strahlentypen zuverlässig!

Wichtig ist auch, auf die CE-Kennzeichnung zu achten. Denn diese bestätigt, dass die Sonnenbrille den europäischen Sicherheitsstandards entspricht. Ebenso spielt die Tönung eine Rolle. Eine dunkle Scheibe bedeutet nicht automatisch besseren Schutz. Entscheidend ist die UV-Filterleistung, nicht die Farbe.

Tag der Sonnenbrille: Schutz mit großen Gläsern

Für den optimalen Schutz empfiehlt sich eine Brille mit großen Gläsern oder einer leichten Rundung zur Seite hin. So kann das Eindringen von Streulicht zu minimieret werden. Besonders am Wasser, im Schnee oder in den Bergen – wo die UV-Strahlung durch Reflexion verstärkt wird – ist eine hochwertige Sonnenbrille unverzichtbar.

Ob eckig, rund, im Cateye-Stil, mit transparentem Rahmen oder raffinierter Schildpatt-Optik – die Sonnenbrillentrends 2025 setzen auf klare Konturen und bringen zeitlose Klassiker in einem frischen Look zurück.

Trends inspirieren, doch echte Lieblingsstücke entstehen dort, wo Stil und Wohlgefühl aufeinandertreffen. Eine Sonnenbrille, die optimal passt und den eigenen Geschmack trifft, wird so zum Begleiter im Alltag oder auf Reisen. Hochwertige Materialien, angenehmer Tragekomfort und zeitloses Design sorgen dafür, dass sie nicht nur gut aussieht, sondern auch jeden Moment zuverlässig begleitet – unabhängig von Saison oder Anlass.

Hier sind 5 Tipps zum Thema Gesundheitsschutz und Sonnenbrille:

1. Achten Sie auf vollständigen UV-Schutz

Beim Kauf Ihrer Sonnenbrille sollten Sie unbedingt darauf achten, dass sie einen 100%igen UV-Schutz (UV400) bietet. Nur so sind Ihre Augen zuverlässig vor schädlicher UVA- und UVB-Strahlung geschützt – auch bei bewölktem Wetter.



2. Vermeiden Sie Billigbrillen ohne Zertifizierung

Greifen Sie nicht zu Sonnenbrillen ohne CE-Kennzeichnung oder UV-Schutz. Diese können Ihre Augen gefährden, da sich die Pupillen durch die Dunkelheit weiten und so mehr UV-Strahlen ins Auge gelangen.



3. Tragen Sie Sonnenbrillen auch am Wasser

Ob im Skiurlaub, am Strand oder beim Wandern: Schnee, Wasser und Sand reflektieren Sonnenstrahlen besonders stark. Schützen Sie Ihre Augen deshalb auch außerhalb des Sommers konsequent mit einer guten Sonnenbrille.



4. Lassen Sie Ihre Augen regelmäßig kontrollieren

Wenn Sie lichtempfindlich sind oder Sehstörungen bemerken, lassen Sie Ihre Augen von einer Augenärztin oder einem Augenarzt untersuchen. Sonnenbrillen mit Sehstärke können individuell angepasst werden und bieten optimalen Schutz und Komfort.



5. Denken Sie an den Schutz Ihrer Kinder

Kinderaugen reagieren besonders empfindlich auf UV-Strahlen. Achten Sie darauf, dass auch Ihre Kinder beim Spielen im Freien eine passende Sonnenbrille mit UV-Schutz tragen – am besten bruchsicher und gut sitzend.

Foto: Suri Frey