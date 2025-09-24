Fachbücher
Die neue rhw praxis 3/2025 ist da!

von | Sep. 24, 2025 | Neu

die-neue-rhw-praxis

Im aktuellen Schwerpunkt dreht sich alles um Abfallmanagement und Entsorgungskompetenz. Praxisnah und kompakt zeigt rhw praxis, wie Einrichtungen in der Hauswirtschaft nachhaltiger, effizienter und kostensparender arbeiten können.

Die Themen dieser Ausgabe:

  • Speisereste verwerten: Vom Teller zurück aufs Feld – nachhaltige Konzepte zur Energie- und Düngergewinnung.
  • Abfallmanagement im Hotel: Weniger Müll, mehr Zukunft – wie kleine Unterschiede große Wirkung zeigen.
  • Mülltrennung: Zehn Mythen und ihre Auflösung.
  • Küchen-Makeover statt Neukauf: Mit einfachen Mitteln modernisieren und dabei Geld wie Ressourcen sparen.
  • Studienprojekt Hochschule Fulda: „Kresse statt Reste“ – kreative Wege gegen Lebensmittelverschwendung.
  • Parasiten bekämpfen: Mit Hitze erfolgreich gegen Bettwanzen.
  • Toilette im Fokus: Wenn Feuchttücher & Co. den Abfluss verstopfen.
  • Gemeinschaftsverpflegung: Speiseabfälle vermeiden – Rezepte für langfristigen Erfolg.

Zusätzlich: ein Buchtipp, Checklisten für Abfallkonzepte sowie eine Reportage zur Nachhaltigkeit in einer Molkerei.

Plus 12 Seiten Online Bonus!!!

Hier geht es zum neuen Heft

