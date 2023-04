Egal ob Altenheim, Klinik oder Eingliederungshilfe: das Leben in den Einrichtungen ist viel differenzierter geworden und das hat auch großen Einfluss auf die Spültechnik. Wir bieten eine Marktübersicht.

Um unseren rund 6.000 Leser:innen der Fachzeitschrift rhw management aus Heimen, Hotellerie, Kitas und Care-Gastronomie eine gute Übersicht zu geben, haben wir führende Herteller in Deutschland um ihre Angaben gebeten. Die Hälfte der Fragen stammt dabei von den rhw-Leser:innen selbst, also direkt aus der Praxis!

„Dezentrale Profi-Untertisch-Spülmaschinen im Wohnbereich“ eine große Marktübersicht in übersichtlicher Tabellenform mit den wichtigsten Herstellern aus Deutschland in rhw management 4/2023.

Hier das Beispiel von Meiko:

Name des Herstellers

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG

Name des Modells (in Klammern mit Jahr der Markteinführung)

M-iClean U (Facelift M2 2019)



Maße

M-iClean UM Abmessungen: H 700 mm, B 600 mm, T 600 mm

M-iClean UM+: H 820-850 mm, B 600 mm, T 600 mm (durch extra große Einschubhöhe 435 mm auch für Tabletts kein Problem)



Laufzeit pro Programm (zwei bis drei Beispiele)

90/120/180 Sekunden (400 V)



Wie laut ist die Maschine?

M-iClean UM: 60 dB



Ist eine externe Wasseraufbereitung nötig?

Optional vollintegriertes Osmosemodul (GiO-Modul)



Wenn ja, welche Kosten und welcher Platzbedarf entstehen hierdurch?

Externe Wasseraufbereitung ist nicht nötig, optionales Osmosemodul (GiO-Modul) kann vollintegriert werden.



Wie viele Schritte erfordert das Auswählen des Programms und das Einschalten?

One Touch



Kann man auch Programme sperren lassen?

Ja



Was wurde beim Energiesparen berücksichtigt? (Stichworte genügen)

Isolierung der Maschine

Geringer Wassereinsatz (spart Energie beim Aufheizen für den Spülbetrieb)

Intelligente Energiesteuerung (sinnvoll abgestufte Öko-Modi)

Energieeinsparung bis zu 21 Prozent durch ComfortAir Wärmerückgewinnung (optional)

Nach wie viel Spülgängen ist eine Hygienereinigung durchzuführen?

Hygienetabs, wie von manchen Herstellern für ihre Maschinen empfohlen, sind für MEIKO Maschinen nicht erforderlich



Wie wird dosiert (Pulver, Tab, flüssig)?

Flüssig



Gibt es die Möglichkeit einer automatischen Dosierung, wenn ja, wie viel Platz braucht die Dosieranlage plus Kanister?

Ja, Dosieranlage integriert (kein zusätzlicher Platzbedarf)



Was wurde bei der Hygieneleistung berücksichtigt? (Haltetemperatur…)

DIN + Temperatur + Zeit + Waschdynamik + Chemie (ist durch Waschdynamik abgedeckt)



Ist eine Thermodesinfektion möglich?

Ja



Welche Temperaturen werden (im Standardprogramm) erreicht?

Waschtanktemperatur: 60-65 °C, Nachspültemperatur 80-85°C



Ist eine Überwachung/Aufzeichnung der Temperaturen möglich?

Ja, dank MEIKO Connect auch über das Smartphone.



Kann ein Dampfaustritt beim Öffnen verhindert werden?

Ja, durch ComfortAir Wärmerückgewinnung bis zu 80% Dampfreduzierung.



Wird das heiße Spülgut am Ende auch gekühlt?

Indirekt bei ComfortAir Wärmerückgewinnung.



Wie wird die Trocknung trotz der kurzen Spülzeit garantiert (Kunststoff)?

Durch die hohe Nachspültemperatur. Klarspüler. Bei Kunststoff gibt es einen speziellen Klarspüler.

Außerdem wird die Restfeuchte dank ComfortAir Wärmerückgewinnung weiter reduziert.



Was wurde ergonomisch/beim Arbeitsschutz noch bedacht?

Intuitives Signalkonzept

Bedienungskomfort durch selbsterklärendes Touchdisplay

GiO-Modul = kein händisches Nachpolieren notwendig

Maschine kann auf Arbeitshöhe eingebaut werden

Durch die Wärmerückgewinnung praktisch kein Wrasenaustritt aus der Maschine, d.h. keine chemiebelastete Luft, die dem Bediener entgegenschlägt.

Blaues Bedienkonzept vermeidet Fehlbedienung

Wie ist es um den Service bestellt? Gibt es bei Fragen und Anregungen auch nach dem Kauf einen kompetenten Ansprechpartner, oder muss ich mich auf die Weiterleitung in ein Callcenter einstellen?

250 MEIKO-eigene Servicetechniker in Deutschland und flächendeckend autorisierte MEIKO Servicepartner in Deutschland.

Foto: MIELE PROFESSIONAL (ein weiterer Teilnehmer der Marktübersicht in rhw management 4/2023)